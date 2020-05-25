"Краснодар" объявил о продлении контракта с Мануэлом Фернандешем

Полузащитник Мануэл Фернандеш продлил контракт с "Краснодаром", сообщает официальный сайт клуба.

Стороны пролонгировали сотрудничество до 31 июля 2020 года. Предыдущий договор истекал двумя месяцами ранее.

Остальные параметры соглашения остались неизменными, уточнили в пресс-службе "быков".

34-летний Фернандеш перешёл в "Краснодар" 2 сентября прошлого года. В его активе 2 забитых гола в 12 матчах.

Не пропустите: Берг прокомментировал своё будущее в "Краснодаре". | http://soccernews.ru