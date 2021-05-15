"Краснодар" объявил о продлении контракта с Рамиресом
Фото: twitter.com/FCKrasnodar
"Краснодар" продлил соглашение с защитником Кристианом Рамиресом.
"Краснодар" договорился с Кристианом Рамиресом о продлении контракта на три года. Изначально срок его договора истекал в июле 2022 года, новая дата окончания контракта - 30 июня 2025 года", - говорится в заявлении клуба.
26-летний эквадорец выступает за "быков" с 2017 года. За это время он провел 135 игр, забил один гол и сделал 8 ассистов.
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