"Краснодар" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

Теги краснодаркристиан рамиресалександр мартыновичюрий газинскийари

"Краснодар" объявил о продлении контрактов с четырьмя футболистами

"Краснодар" продлил соглашения сразу с четырьмя лидерами команды.

Речь идет о защитниках Кристиане Рамиресе и Александре Мартыновиче, хавбеке Юрие Газинском и нападающем Ари. Напомним, что "Краснодар" финишировал на третьем месте в РПЛ.

Мартынович выступает за "быков" с 2010 года. В минувшем сезоне он провел 41 игру.

Рамирес играет за клуб с января 2017 года. В завершившемся сезоне на его счету 4 ассиста в 35 матчах.

Газинский носит футболку "Краснодара" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 41 матч, в которых забил три гола и отдал 9 результативных передач.

Ари перебрался в клуб в 2013 году. В сезоне-2018/19 бразилец забил 10 голов и отдал 4 ассиста в 22 матчах.

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