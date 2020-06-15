"Краснодар" объявил о продлении контрактов с двумя футболистами

"Краснодар" заключил новые контракты с вратарём Станиславом Крицюком и форвардом Маркусом Бергом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 29-летним голкипером теперь рассчитано до 31 июля 2020 года, а с 33-летним нападающим - до 30 июня 2021 года.

Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года, на его счету 72 матча и 63 пропущенных гола.

Берг защищает цвета "быков" с июля 2019 года, провёл 26 игр, забил 6 мячей и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Агент Шапи объяснил, почему игрок до сих пор не покинул "Краснодар". | http://soccernews.ru