"Краснодар" объявил о продлении контрактов с двумя футболистами

Теги краснодарстанислав крицюкмаркус берг

"Краснодар" объявил о продлении контрактов с двумя футболистами

"Краснодар" заключил новые контракты с вратарём Станиславом Крицюком и форвардом Маркусом Бергом, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение с 29-летним голкипером теперь рассчитано до 31 июля 2020 года, а с 33-летним нападающим - до 30 июня 2021 года.

Крицюк выступает за "Краснодар" с января 2016 года, на его счету 72 матча и 63 пропущенных гола.

Берг защищает цвета "быков" с июля 2019 года, провёл 26 игр, забил 6 мячей и сделал 1 ассист.

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