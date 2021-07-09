"Краснодар" объявил о просмотре 18-летнего хавбека

Полузащитник владимирского "Торпедо" Никита Кривцов прибыл на сборы "Краснодара", которые проходят в Австрии.

"Быки" в своём твиттере подтвердили, что 18-летний футболист будет на просмотре в команде.

Рыночная стоимость хавбека оценивается в 400 тысяч евро.

Выступая в прошлом сезоне на правах аренды за "Томь", Кривцов забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

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