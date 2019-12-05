"Краснодар" объявил об открытии клубного фан-шопа

Теги краснодар

"Краснодар" объявил об открытии клубного фан-шопа

В Краснодаре открылся клубный фан-шопа "Краснодара". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Общая площадь магазина - более 500 квадратных метров. Пока фан-шоп будет работать в тестовом режиме.

Официальное открытие назначено на 7 декабря.

После 18 туров чемпионата России "Краснодар" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

Не пропустите: Два футболиста "Краснодара" получили премию лучшему игроку РПЛ в 2019 году| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Мбаппе вошел в топ-10 бомбардиров в истории ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 18 42
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 18 34
3 Краснодар Краснодар 18 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 18 33
5 Ростов Ростов 18 31
6 Динамо Москва Динамо Москва 18 24
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 18 22
8 Уфа Уфа 18 22
9 Спартак Москва Спартак Москва 18 22
10 Урал Урал 18 21
11 Ахмат Ахмат 18 19
12 Оренбург Оренбург 17 19
13 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
14 Рубин Рубин 18 18
15 Тамбов Тамбов 18 18
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов