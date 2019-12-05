"Краснодар" объявил об открытии клубного фан-шопа

В Краснодаре открылся клубный фан-шопа "Краснодара". Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Общая площадь магазина - более 500 квадратных метров. Пока фан-шоп будет работать в тестовом режиме.

Официальное открытие назначено на 7 декабря.

После 18 туров чемпионата России "Краснодар" занимает 3 место в турнирной таблице, набрав 34 очка.

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