"Краснодар" объявил об открытии очередного филиала своей академии
Фото: сайт "Краснодара"
"Краснодар" открыл филиал своей академии в станице Староминской Краснодарского края.
Стоит отметить, что это уже 43-й филиал команды в России.
"Здесь смогут заниматься футболом мальчики от 5 до 11 лет (2010-2016 гг. р.) и девочки от десяти до 12 лет (2009-2011 гг. р.).
Приглашаем всех желающих указанных возрастов записываться на занятия. Обращаем ваше внимание, что все тренировки проходят бесплатно", - говорится в заявлении клуба.
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