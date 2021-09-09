"Краснодар" объявил об открытии очередного филиала своей академии

Фото: сайт "Краснодара"

"Краснодар" открыл филиал своей академии в станице Староминской Краснодарского края.

Стоит отметить, что это уже 43-й филиал команды в России.

"Здесь смогут заниматься футболом мальчики от 5 до 11 лет (2010-2016 гг. р.) и девочки от десяти до 12 лет (2009-2011 гг. р.).

Приглашаем всех желающих указанных возрастов записываться на занятия. Обращаем ваше внимание, что все тренировки проходят бесплатно", - говорится в заявлении клуба.

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