"Краснодар" объявил об уходе двух игроков
Фото сайт "Краснодара"
"Краснодар" сообщил, что команду покинули вратарь Егор Бабурин и нападающий Евгений Марков.
В первом случае истёк срок аренды и футболист вернулся в "Ростов", во втором - расторжение контракта по взаимному согласию.
27-летний Бабурин присоединился к "быкам" в феврале, провёл 2 игры и пропустил 3 мяча.
26-летний Марков сыграл 8 матчей за "Краснодар" после перехода в октябре 2020 года и сделал 1 ассист.
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