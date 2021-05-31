"Краснодар" объявил об уходе двух игроков

Фото сайт "Краснодара"

"Краснодар" сообщил, что команду покинули вратарь Егор Бабурин и нападающий Евгений Марков.

В первом случае истёк срок аренды и футболист вернулся в "Ростов", во втором - расторжение контракта по взаимному согласию.

27-летний Бабурин присоединился к "быкам" в феврале, провёл 2 игры и пропустил 3 мяча.

26-летний Марков сыграл 8 матчей за "Краснодар" после перехода в октябре 2020 года и сделал 1 ассист.

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