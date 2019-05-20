"Краснодар" объявил об уходе двух основных игроков
Полузащитники "Краснодара" Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут краснодарский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт "быков".
У обоих футболистов заканчиваются контракты и стороны решили их не продлевать. 22 мая на стадионе "Краснодара" пройдет открытая тренировка, на которой фанаты смогут задать вопрос вопрос главному тренеру и уходящим игрокам.
31-летний Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. Всего за клуб он провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. 21-летний Перейра стал игроком российского клуба в 2013 года, провел за него 200 матчей, забил 29 мячей и отдал 33 голевые передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|29
|61
|2
|Краснодар
|29
|53
|3
|Локомотив Москва
|29
|53
|4
|Спартак Москва
|29
|49
|5
|ЦСКА Москва
|29
|48
|6
|Арсенал Тула
|29
|45
|7
|Ростов
|29
|41
|8
|Оренбург
|29
|40
|9
|Ахмат
|29
|39
|10
|Урал
|29
|35
|11
|Рубин
|28
|35
|12
|Динамо Москва
|29
|32
|13
|Крылья Советов
|29
|28
|14
|Уфа
|29
|26
|15
|Енисей Красноярск
|29
|20
|16
|Анжи
|28
|20