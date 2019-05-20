"Краснодар" объявил об уходе двух основных игроков

Теги краснодаршарль каборемаурисио перейра

"Краснодар" объявил об уходе двух основных игроков
Полузащитники "Краснодара" Маурисио Перейра и Шарль Каборе покинут краснодарский клуб по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает официальный сайт "быков".

У обоих футболистов заканчиваются контракты и стороны решили их не продлевать. 22 мая на стадионе "Краснодара" пройдет открытая тренировка, на которой фанаты смогут задать вопрос вопрос главному тренеру и уходящим игрокам.

31-летний Каборе выступает за "Краснодар" с 2016 года. Всего за клуб он провел 123 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач. 21-летний Перейра стал игроком российского клуба в 2013 года, провел за него 200 матчей, забил 29 мячей и отдал 33 голевые передачи.

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