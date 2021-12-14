"Краснодар" объявил об уходе двух помощников Гончаренко

Фото сайт "Краснодара"

Тренерский штаб "Краснодара" официально покинули Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

Пресс-служба "быков" поблагодарила обоих специалистов за сотрудничество и пожелала успехов в дальнейшей карьере.

Зубик был ассистентом наставника команды Виктора Гончаренко, а Бьянки - тренером-аналитиком.

"Краснодар" ушёл на зимнюю паузу на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.

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