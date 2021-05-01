"Краснодар" объявил об уходе трёх игроков
Фото твиттер "Краснодара"
"Краснодар" сообщил, что по окончании сезона команду покинут полузащитник Руслан Камболов, а также форварды Ари и Маркус Берг.
Прощание с вышеуказанными футболистами состоится сегодня после домашнего матча 28-го тура РПЛ против "Сочи". Начало игры - в 19:00 мск.
Контракты россиянина, бразильца и шведа с "быками" истекают в июне, вследствие чего они станут свободными агентами.
31-летний Камболов выступал за "Краснодар" с 2019 года, сыграл 38 матчей и сделал 2 ассиста.
35-летний Ари выступал за "Краснодар" с 2013 года, сыграл 171 матч, забил 54 гола и сделал 37 ассистов.
34-летний Берг выступал за "Краснодар" с 2019 года, сыграл 60 матчей, забил 22 гола и сделал 8 ассистов.
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