"Краснодар" обыграл "Арсенал", "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями Советов"
Фото: твиттер "Краснодара"
В рамках 4-го тура РПЛ "Краснодар" был сильнее тульского "Арсенала", а "Рубин" сыграл вничью с "Крыльями Советов".
"Краснодар" - "Арсенал" Тула 3:2
Голы: Луценко, 10 - 0:1, Кабелла, 24 - 1:1, Газинский, 29 - 2:1, Кордоба, 37 - 3:1, Луценко, 86 - 3:2
"Краснодар": Агкацев, Корнюшин, Сорокин, Черников, Рамирес, Ионов (Ильин, 85), Крыховяк, Газинский (Литвинов, 85), Кабелла (Сулейманов, 76), Классон, Кордоба.
"Арсенал" Тула: Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Суханов (Панченко, 46), Бьорнстрем (Степанов, 68), Хлусевич (Марков, 82), Давиташвили, Чаушич (Костадинов, 46), Пантелеев (Гулиев, 46), Луценко.
"Рубин" - "Крылья Советов" 1:1
Голы: Сергеев, 59 - 0:1, Хван Ин Бом, 63 - 1:1
"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Уремович, Самошников (Игнатьев, 74), Шатов (Евтич, 39), Хван Ин Бом, Абильгор, Хакшабанович (Кварацхелия, 56), Бакаев (Игнатьев, 46), Костюков.
"Крылья Советов": Ломаев, Зеффан, Чернов, Солдатенков, Ежов (Кабутов, 89), Иванисеня, Горшков, Зиньковский (Пиняев, 74), Витюгов (Пруцев, 85), Сергеев (Онугха, 85), Глушенков (Сарвели, 74).
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