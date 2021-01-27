"Краснодар" обыграл бывший клуб Кононова в товарищеском матче

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"Краснодар" обыграл бывший клуб Кононова в товарищеском матче

В товарищеском матче "Краснодар" обыграл "Ригу", который ранее тренировал российский специалист Олег Кононов.

Единственный гол забил Эдуард Сперцян с пенальти.

"Краснодар" Россия – "Рига" Латвия – 1:0 (1:0)
Гол: Сперцян, 38 (с пенальти) - 1:0

"Краснодар": Адамов, Чернов, Литвинов, Сорокин, Пелих (Бочко, 28), Газинский, Уткин, Сперцян, Ионов, Сулейманов (Кутовой, 28), Марков.

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