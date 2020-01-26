"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Испании добился победы над чешским "Яблонцем" со счетом 2:1.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Мануэла Фернандеша и Маркуса Берга.

"Яблонец" (Чехия) - "Краснодар" (Россия) - 1:2 (1:1)

Голы: Фернандеш, 29 - 0:1, Кроб, 32 - 1:1, Берг, 57 (с пенальти)

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