"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании

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"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании

"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Испании добился победы над чешским "Яблонцем" со счетом 2:1.

Победу краснодарскому клубу принесли голы Мануэла Фернандеша и Маркуса Берга.

"Яблонец" (Чехия) - "Краснодар" (Россия) - 1:2 (1:1)
Голы: Фернандеш, 29 - 0:1, Кроб, 32 - 1:1, Берг, 57 (с пенальти)

Не пропустите: "Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru

 
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