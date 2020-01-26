"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании
"Краснодар" в товарищеском матче на сборе в Испании добился победы над чешским "Яблонцем" со счетом 2:1.
Победу краснодарскому клубу принесли голы Мануэла Фернандеша и Маркуса Берга.
"Яблонец" (Чехия) - "Краснодар" (Россия) - 1:2 (1:1)
Голы: Фернандеш, 29 - 0:1, Кроб, 32 - 1:1, Берг, 57 (с пенальти)
Не пропустите: "Краснодар" добился победы над бухарестским "Динамо" в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
-
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
Лента новостей
-
Лингард забил за "Манчестер Юнайтед" впервые за год в английских турнирах
-
"Аякс" потерпел третье поражение в чемпионате Нидерландов
-
Слуцкий и футболисты "Рубина" сыграли в пейнтбол в Турции
-
"Манчестер Сити" уверенно вышел в 1/8 финала Кубка Англии
-
"Краснодар" обыграл чешский клуб на сборе в Испании
-
25-летнего футболиста жестоко убили в Англии
-
"Ювентус" согласовал трансфер защитника ПСЖ
-
"СЭ": стала известна точная сумма трансфера Комличенко в "Динамо"
-
"Интер" не сумел выиграть в третьем матче Серии А подряд
-
Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"
-
"Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
-
"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"
-
"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции
-
Форвард "Торино" высказался о домашнем поражении от "Аталанты" со счетом 0:7
-
1
Модель забеременела от игрока сборной Англии после расставания с братом Рэшфорда
-
В "Интере" прокомментировали возможный трансфер Эриксена
-
"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
В Англии осудили преступника, ограбившего дома Ингса
-
В "Валенсии" не исключили переход Родриго в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15