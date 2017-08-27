"Краснодар" обыграл "Динамо" благодаря дублю Смолова

В матче 8-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле одолел "Динамо". По голу в каждом тайме забил форвард "быков" Федор Смолов.

"Краснодар" – "Динамо" - 2:0 (1:0)

Голы: Смолов, 27 - 1:0, Смолов, 60 - 2:0

"Краснодар": Синицын, Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров, Газинский (Жигулев, 71), Каборе, Перейра, Подберезкин, Классон (Вандерсон, 63), Смолов.

"Динамо": Шунин, Темников, Рыков, Шуньич, Цаллагов, Зотов (Тиан, 67), Соу, Ташаев, Терехов, Панченко (Луценко, 79), Вандерсон (Бечирай, 61).

Не пропустите: Испорченный праздник: "Ахмат" обыгрывает ЦСКА в день рождение московского клуба. | http://soccernews.ru