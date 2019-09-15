"Краснодар" обыграл "Крылья Советов" в матче с тремя пенальти

В матче 9-го тура чемпионата России "Краснодар" одержал волевую победу над "Крыльями Советов". Победу краснодарцам принесли голы Сулейманова, Ольссона, Вандерсона и Ари. У гостей отличились Соболев и Антон.

Стоит отметить, что в матче было назначено три пенальти, из которых реализован был только один. Впрочем, Ари сумел добить мяч в ворота после сейва вратаря.

Благодаря победе "Краснодар" вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья" остались на 14-й позиции.

"Краснодар" – "Крылья Советов" - 4:2 (1:1)

Голы: Соболев, 12 - 0:1, Сулейманов, 16 - 1:1, Ольссон, 48 - 2:1, Вандерсон, 57 - 3:1, Ари, 67 - 4:1, Антон, 75 (с пенальти) - 4:2

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Ольссон, Вильена, Вандерсон (Намли, 76), Камболов (Уткин, 61), Сулейманов, Ари (Игнатьев, 69).

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Чернов, Полуяхтов, Комбаров (Терехов, 61), Тимофеев (Антон, 66), Кабутов (Радоньич, 80), Зиньковский, Гацкан, Канунников, Соболев.

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