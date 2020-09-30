"Краснодар" обыграл ПАОК и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов

"Краснодар" обыграл ПАОК в матче плей-офф Лиги Чемпионов

В составе российского клуба голом отметился Рами Кабелла, еще один мяч в свои ворота отправил Янис Михайлидис.

ПАОК - "Краснодар" - 1:2. Первая встреча - 1:2

Голы: Михайлидис, 73 - 0:1, Эль-Каддури, 77 - 1:1, Кабелла, 77 - 1:2

ПАОК: Живкович, Варела (Швидерски, 76), Яннулис, Михайлидис, Ингасон, Шваб, Эль-Каддури, Живкович, Пелкас (Чолак, 59), Креспо (Ваге, 59), Цолис.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Панталеао, Газинский (Камболов, 83), Вильена, Кабелла (Сулейманов, 85), Уткин (Смольников, 58), Классон, Берг.

Таким образом, по сумме двух матчей "Краснодар" вышел в групповой этап Лиги Чемпионов.

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