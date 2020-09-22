"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов

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"Краснодар" обыграл ПАОК в квалификации Лиги Чемпионов

В первом матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов "Краснодар" на своем поле обыграл греческий ПАОК со счетом 2:1. Победу краснодарскому клубу принесли голы Виктора Классона и Реми Кабелла. В составе греков отличился Димитрис Пелкас.

Ответный матч ПАОК - "Краснодар" состоится 30 сентября.

"Краснодар" Россия – ПАОК Греция - 2:1 (1:1)
Голы: Пелкас, 32 - 0:1, Классон, 39 (с пенальти) - 1:1, Кабелла, 70 - 2:1

"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла, Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон, Берг.

ПАОК: Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас, Эль-Каддури, 

Не пропустите: ПАОК продал основного нападающего перед матчем с "Краснодаром". | http://soccernews.ru
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