"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы

В рамках 5-го тура групповой стадии Лиги Чемпионов "Краснодар" одержал победу над "Ренном".

Таким образом, "Краснодар" гарантировал себе третье место в группе, что позволяет клубу сыграть в Лиге Европы.

После 5 туров "быки" идут в группе на третьем месте, отставая от "Севильи" и "Челси" на 6 очков и опережая "Ренн" на 3 очка. В последнем туре "Краснодар" сыграет на выезде против "Челси".

"Краснодар" - "Ренн" 1:0

Гол: Берг, 71 - 1:0

"Краснодар": Сафонов, Мартынович, Смольников, Рамирес, Панталеао, Кабелла, Вильена, Газинский, Классон, Вандерсон (Сулейманов, 65), Берг.

"Ренн": Сален, Да Сильва, Траоре, Трюффер, Ньямси, Бурижо (Гбоо, 73), Леа Силики (Гренье, 65), Камавинга (Те, 82), Нзонзи, Доку, Юну (Ньянг, 65).

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