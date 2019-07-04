"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"
"Краснодар" выиграл Кубок "Париматч Премьер".
В третьем туре "быки" одержали победу над "Спартаком" (2:1). Ранее "Краснодар" обыграл "Ростов" (3:0) и ЦСКА (1:0).
"Спартак" - "Краснодар" 1:2
Голы: Камболов, 38 - 0:1, Бакаев, 63 - 1:1, Ари, 63 - 1:2
Вторую позицию занял "Ростов", на третьем месте оказался "Спартак", а замкнул турнирную таблицу кубка ЦСКА, который проиграл во всех трех матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20