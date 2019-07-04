"Краснодар" обыграл "Спартак" и выиграл Кубок "Париматч Премьер"

"Краснодар" выиграл Кубок "Париматч Премьер".

В третьем туре "быки" одержали победу над "Спартаком" (2:1). Ранее "Краснодар" обыграл "Ростов" (3:0) и ЦСКА (1:0).

"Спартак" - "Краснодар" 1:2

Голы: Камболов, 38 - 0:1, Бакаев, 63 - 1:1, Ари, 63 - 1:2

Вторую позицию занял "Ростов", на третьем месте оказался "Спартак", а замкнул турнирную таблицу кубка ЦСКА, который проиграл во всех трех матчах.

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