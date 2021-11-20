"Краснодар" обыграл "Спартак" в матче РПЛ
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
В матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1.
Победу "быкам" принесли голы Джона Кордобы и Гжегожа Крыховяка. В составе гостей отличился Александр Соболев.
"Краснодар", набрав 24 очка, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 19 очками остался на 10-й позиции.
"Краснодар" – "Спартак" - 2:1 (1:1)
Голы: Кордоба, 16 - 1:0, Соболев, 45 (с пенальти) - 1:1, Крыховяк, 61 (с пенальти) - 2:1
"Краснодар": Сафонов, Петров (Спайич, 63), Сорокин, Панталеао, Вильена, Ионов (Классон, 63), Крыховяк, Кабелла, Черников, Сперцян, Кордоба.
"Спартак": Селихов, Джикия, Жиго, Кофрие (Рассказов, 71), Айртон (Ломовицкий, 85), Мозес, Умяров, Игнатов, Промес, Ларссон, Соболев.
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