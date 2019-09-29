"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче РПЛ

В матче 11-го тура чемпионата России "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:0. Победу "быкам" принесли голы Ари и Магомеда-Шапи Сулейманова.

Благодаря победе "Краснодар" делит 2-5 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом", "Ростовом" и "Зенитом". Клубы набрали по 23 очка. Лидером турнира является ЦСКА с 25 очками.

"Краснодар" – "Арсенал" Тула - 2:0 (1:0)

Голы: Ари, 38 (с пенальти) - 1:0, Сулейманов, 63 - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Рамирес, Петров, Стоцкий (Фернандеш, 78), Вильена, Ольссон (Уткин, 84), Сулейманов, Мартынович, Берг (Камболов, 71), Ари.

"Арсенал": Левашов, Бауэр, Беляев, Альварес, Григалава, Лесовой (Луценко, 74), Костадинов, Ломовицкий, Ткачев, Кангва, Горбатенко.

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