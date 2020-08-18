"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

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"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в РПЛ

"Краснодар" обыграл тульский "Арсенал" в матче 3-го тура чемпионата России.

Победу команде помогли одержать Сергей Петров и Маркус Берг.

"Краснодар" - "Арсенал" - 2:0

Голы: Петров, 35 - 1:0, Берг, 66 - 2:0 

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Мартынович, Петров, Панталеао, Уткин (Классон, 75), Газинский (Камболов, 83), Ольссон, Кабелла (Сулейманов, 46), Вандерсон (Кутовой, 83), Берг.

"Арсенал": Нигматуллин, Беляев (Бурлак, 76), Денисов (Довбня, 19), Бауэр, Комбаров (Хлусевич, 61), Горбатенко (Ткачев, 61), Лесовой (Банда, 76), Ковалев, Чаушич, Костадинов, Луценко.

В следующем туре "Краснодар" сыграет с "Уралом", "Арсенал" встретится с "Динамо".

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