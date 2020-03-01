"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту"

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"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту"

В матче 20-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0. Победу "быкам" принесли голы Маркуса Берга и Ари.

"Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков. "Уфа" по-прежнему занимает 8-ю позицию.

"Краснодар" – "Уфа" - 2:0 (0:0)
Голы: Берг, 67 - 1:0, Ари, 84 (с пенальти) - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон, Ари.

"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75).

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