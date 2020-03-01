"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту"
В матче 20-го тура чемпионата России "Краснодар" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 2:0. Победу "быкам" принесли голы Маркуса Берга и Ари.
"Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстает от лидирующего "Зенита" на восемь очков. "Уфа" по-прежнему занимает 8-ю позицию.
"Краснодар" – "Уфа" - 2:0 (0:0)
Голы: Берг, 67 - 1:0, Ари, 84 (с пенальти) - 2:0
"Краснодар": Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Ольссон, Фернандеш, Уткин (Сулейманов, 57), Черников (Берг, 46), Вандерсон, Ари.
"Уфа": Беленов, Сухов, Неделчару, Табидзе, Йокич, Тилль (Терентьев, 79), Алиев, Фомин, Урунов, Кротов (Агаларов, 69), Бизяк (Вомбергар, 75).
Не пропустите: "Рубин" Слуцкого сыграл вничью с "Тамбовом". | http://soccernews.ru
главное
-
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ
-
"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты"
-
У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Барселоной"
-
Уже сегодня в Испании может решиться судьба чемпионства! Или почему "Реал" - "Барселона" - важнейший матч сезона на Пиренеях
Лента новостей
-
"Атлетико" не сумел обыграть худшую команду Примеры
-
2
Менди рассказал, почему он выбрал "Реал", а не "Барселону"
-
"РБ Лейпциг" сыграл вничью с "Байером" в Бундеслиге
-
2
"Аталанта" уничтожила "Лечче" в чемпионате Италии
-
3
"Вулверхэмптон" обыграл "Тоттенхэм" Моуринью в матче АПЛ
-
"Эвертон" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя в матче АПЛ
-
У футболиста российского клуба не обнаружен коронавирус
-
ПСВ и "Фейеноорд" не выявили победителя в матче Эредивизии
-
"Краснодар" обыграл "Уфу" и приблизился к "Зениту"
-
В Москве футболиста с коронавирусом поместили в общую палату
-
"Атлетик" обыграл "Вильярреал" в матче чемпионате Испании
-
"Манчестер Юнайтед" опережает "Барселону" и "Реал" в борьбе за лидера обороны "Наполи"
-
2
"Барселона" ответила Куртуа, который сравнил Месси с игроками "Леванте" или "Сельты"
-
"Рубин" едва не опоздал на матч с "Тамбовом" из-за водителя автобуса
-
Слуцкий оценил первый матч "Рубина" в РПЛ под его руководством
-
Губерниев ответил Семину словами из песни
-
"Ростов" недоволен пятью эпизодами судейства в матче с "Ахматом"
-
2
У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке
-
"Рубин" Слуцкого сыграл вничью с "Тамбовом"
-
"Севилья" на 93-й минуте вырвала победу над "Осасуной"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|46
|2
|Ростов
|20
|35
|3
|ЦСКА Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|19
|35
|5
|Локомотив Москва
|20
|35
|6
|Урал
|20
|25
|7
|Арсенал Тула
|19
|25
|8
|Уфа
|19
|25
|9
|Спартак Москва
|20
|25
|10
|Динамо Москва
|20
|24
|11
|Тамбов
|20
|22
|12
|Ахмат
|20
|20
|13
|Рубин
|20
|20
|14
|Оренбург
|19
|20
|15
|Крылья Советов
|20
|19
|16
|Сочи
|18
|15