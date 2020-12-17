"Краснодар" обыграл "Уфу", одержав 3-ю победу подряд
В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на своем поле обыграл "Уфу" со счетом 1:0. Единственный гол в середине первого тайма забил Маркус Берг.
Таким образом, "Краснодар" одержал третью победу подряд и вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков. "Уфа" с 13 очками осталась в зоне вылета на 15-м месте.
"Краснодар" – "Уфа" - 1:0 (1:0)
Гол: Берг, 22 - 1:0
"Краснодар": Городов, Чернов, Мартынович, Сорокин, Смольников, Кабелла, Газинский (Ольссон, 67), Вильена (Ионов, 77), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 77), Берг.
"Уфа": Беленов, Йокич (Бородин, 48), Сухов, Данченко, Мрзляк, Сысуев, Камилов, Аликин, Никитин, Жамалетдинов, Кротов.
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