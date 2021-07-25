"Краснодар" обыграл "Урал" в первом туре РПЛ

Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен

"Краснодар" под руководством Виктора Гончаренко обыграл "Урал" в первом туре российской премьер-лиги.

"Урал" - "Краснодар" - 0:3

Голы: Вильена, 0:1 - 62, Вильена, 0:2 - 85, Кордоба, 0:3 - 90+4.

"Урал" – Помазун, Кулаков, Герасимов, Адамов, Аугустыняк, Подберезкин (Мишкич, 75), Колесниченко, Егорычев (Максименко, 84), Бикфалви, Ибрахимай (Железнов, 66), Панюков (Агеев, 66).

"Краснодар" – Сафонов, Панталеао, Сорокин, Петров, Черников, Газинский (Рамирес, 85), Сперцян, Классон (Кордоба, 60), Сулейманов (Кабелла, 61), Вильена, Ионов (Ильин, 88).

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