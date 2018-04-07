"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Теги зенит санкт-петербургкраснодар

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Центральный поединок 25-го тура российской Премьер-Лиги состоялся на "Санкт-Петербург Арене", где в гости к "Зениту" пожаловал "Краснодар". Перед матчем команды находились на расстоянии одного очка друг от друга и являлись прямыми конкурентами в борьбе за место в Лиге Чемпионов по итогам сезона. Фаворитами противостояния считались питерцы – все-таки у "быков" сейчас крайне тяжелые времена. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась в Краснодаре и завершилась победой подопечных Манчини – 2:0.

Уже в начале поединка "Зенит" уверенно завладел инициативой, однако довольно долгое время опасных моментов болельщики обеих команд не видели. Но вскоре оборона гостей стала давать сбой, и хозяева упустили сразу две вернейших возможности открыть счет: удар головой Заболотного пришелся в перекладину, а выстрел Ерохина пришелся выше ворот Синицына.

На какое-то время команды успокоились, "Краснодар" постепенно выровнял игру, а в середине тайма и вовсе открыл счет, причем сделал это никто иной, как Олег Шатов. Это Классон поборолся в чужой штрафной, сбросив мяч экс-полузащитнику "Зенита", который пробил точно в угол ворот Лунева – 0:1.

Такой счет держался чуть более 10 минут: Ерохин принял в штрафной передачу Дриусси, убрал на замахе Рамиреса и с рикошетом от защитника краснодарцев отправил мяч в дальний угол – 1:1. Тут уже встрепенулись "южане", начав активнее действовать в атакующей трети поля. Но ближе к перерыву обе команды сбавили обороты, откровенно желая уйти в раздевалку с ничейным счетом – это у них получилось.

Вторую половину активнее начали уже краснодарцы, постоянно напрягая оборону "Зенита" своими позиционными наступлениями. Довольно долго команда Манчини не выбиралась в атаку, но первый же их контрвыпад привел к голевому моменту: Ерохин с правого фланга покатил в центр к линии штрафной, откуда Дриусси в касание нанес опаснейший выстрел – рядом со штангой.

"Быки" ответили через 10 минут мощным ударом Смолова из пределов штрафной, который также не достиг цели. В целом, на поле шла равная борьба, в то время как опасные моменты возникали крайне редко. Вроде и на хороших скоростях действовали обе команды, но вот акцентированных завершающих ударов не было.

Ближе к концовке матча уже хозяева забрали мяч под свой контроль, чему "быки" активно сопротивлялись. Мог Бранислав Иванович выводить вперед свою команду на 79-й минуте, но его удар головой потащил Синицын.

Обе команды старались вырвать победу, но "Краснодар" все же выглядел понапористее, за что и был вознагражден. За 3 минуты до конца основного времени Смолов пяткой вывел на ударную позицию Классона, который из пределов штрафной отправил мяч в правый угол ворот Лунева – 1:2. Заслуженная победа гостей позволяет им подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы, сместив оттуда именно питерский "Зенит".

"Зенит" –  "Краснодар" – 1:2

Голы: Шатов, 22 – 0:1, Ерохин, 33 – 1:1, Классон, 88 – 1:2

"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Жирков, Ерохин, Паредес, Оздоев (Кузяев, 72), Ригони, Дриусси, Заболотный (Панюков, 58).

"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Перейра (Вандерсон, 50), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Классон, Смолов.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

Не пропустите: Фиаско ЦСКА, фестиваль голов в Риме и другие итоги первых матчей 1/4 финала Лиги Европы

комментарии
Юджин Пешкин

отлично, там им и место

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 23 49
2 Спартак Москва 24 47
3 ЦСКА Москва 23 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 24 29
10 Амкар 24 28
11 Ахмат 24 27
12 Динамо Москва 23 27
13 Ростов 24 27
14 Анжи 24 24
15 Тосно 24 23
16 СКА Хабаровск 25 13
Полная таблица

топ-5 тегов