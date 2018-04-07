"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ
Центральный поединок 25-го тура российской Премьер-Лиги состоялся на "Санкт-Петербург Арене", где в гости к "Зениту" пожаловал "Краснодар". Перед матчем команды находились на расстоянии одного очка друг от друга и являлись прямыми конкурентами в борьбе за место в Лиге Чемпионов по итогам сезона. Фаворитами противостояния считались питерцы – все-таки у "быков" сейчас крайне тяжелые времена. Встреча первого круга между этими соперниками состоялась в Краснодаре и завершилась победой подопечных Манчини – 2:0.
Уже в начале поединка "Зенит" уверенно завладел инициативой, однако довольно долгое время опасных моментов болельщики обеих команд не видели. Но вскоре оборона гостей стала давать сбой, и хозяева упустили сразу две вернейших возможности открыть счет: удар головой Заболотного пришелся в перекладину, а выстрел Ерохина пришелся выше ворот Синицына.
На какое-то время команды успокоились, "Краснодар" постепенно выровнял игру, а в середине тайма и вовсе открыл счет, причем сделал это никто иной, как Олег Шатов. Это Классон поборолся в чужой штрафной, сбросив мяч экс-полузащитнику "Зенита", который пробил точно в угол ворот Лунева – 0:1.
Такой счет держался чуть более 10 минут: Ерохин принял в штрафной передачу Дриусси, убрал на замахе Рамиреса и с рикошетом от защитника краснодарцев отправил мяч в дальний угол – 1:1. Тут уже встрепенулись "южане", начав активнее действовать в атакующей трети поля. Но ближе к перерыву обе команды сбавили обороты, откровенно желая уйти в раздевалку с ничейным счетом – это у них получилось.
Вторую половину активнее начали уже краснодарцы, постоянно напрягая оборону "Зенита" своими позиционными наступлениями. Довольно долго команда Манчини не выбиралась в атаку, но первый же их контрвыпад привел к голевому моменту: Ерохин с правого фланга покатил в центр к линии штрафной, откуда Дриусси в касание нанес опаснейший выстрел – рядом со штангой.
"Быки" ответили через 10 минут мощным ударом Смолова из пределов штрафной, который также не достиг цели. В целом, на поле шла равная борьба, в то время как опасные моменты возникали крайне редко. Вроде и на хороших скоростях действовали обе команды, но вот акцентированных завершающих ударов не было.
Ближе к концовке матча уже хозяева забрали мяч под свой контроль, чему "быки" активно сопротивлялись. Мог Бранислав Иванович выводить вперед свою команду на 79-й минуте, но его удар головой потащил Синицын.
Обе команды старались вырвать победу, но "Краснодар" все же выглядел понапористее, за что и был вознагражден. За 3 минуты до конца основного времени Смолов пяткой вывел на ударную позицию Классона, который из пределов штрафной отправил мяч в правый угол ворот Лунева – 1:2. Заслуженная победа гостей позволяет им подняться на 4-ю строчку турнирной таблицы, сместив оттуда именно питерский "Зенит".
"Зенит" – "Краснодар" – 1:2
Голы: Шатов, 22 – 0:1, Ерохин, 33 – 1:1, Классон, 88 – 1:2
"Зенит": Лунев, Смольников, Мевля, Иванович, Жирков, Ерохин, Паредес, Оздоев (Кузяев, 72), Ригони, Дриусси, Заболотный (Панюков, 58).
"Краснодар": Синицын, Петров, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Газинский, Шатов (Шишкин, 79), Перейра (Вандерсон, 50), Мамаев (Жоаозиньо, 86), Классон, Смолов.
Евгений Пешко | http://soccernews.ru
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