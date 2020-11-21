"Краснодар" одержал минимальную победу над "Тамбовом"
В рамках 15-го тура РПЛ "Краснодар" на своём поле взял верх над "Тамбовом".
"Быки" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Реми Кабелла в начале встречи.
Обе команды завершали матч вдесятером после удалений Егора Сорокина и Вараздата Арояна.
"Краснодар" – "Тамбов" - 1:0
Гол: 1:0 – 17 Кабелла.
"Краснодар": Городов, Чернов, Смольников (Рамирес, 67), Сорокин, Мартынович, Кабелла, Классон (Ольссон, 68), Уткин (Камболов, 68), Ионов, Сулейманов (Ари, 75), Газинский (Вильена, 76).
"Тамбов": Рыжиков, Шляков, Шахов, Каплиенко, Рыбин (Килин, 78), Костюков, Чуперка (Кабахидзе, 88), Грицаенко, Карасев, Ароян, Карапетян.
Удаления: Сорокин (60), Ароян (63).
Не пропустите: Ари забил шикарный гол на тренировке "Краснодара". | http://soccernews.ru
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