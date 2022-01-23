"Краснодар" одержал первую победу под руководством Фарке
Фото: инстаграм "Краснодара"/Автор неизвестен
"Краснодар" в товарищеском матче добился победы над словацкой "Жилиной" со счетом 3:2.
Победу краснодарскому клубу принесли голы Гжегожа Крыховяка, Эдуарда Сперцяна и Александра Черникова. Эта победа стала для "Краснодара" первой под руководством Даниэля Фарке.
"Краснодар", набрав в 18 турах 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
"Краснодар" (Россия) - "Жилина" (Словакия) - 3:2 (2:1)
Голы: Крыховяк, 19 - 1:0, Сперцян, 25 - 2:0, Минарик, 37 - 2:1, Черников, 60 - 3:1, Гальчик, 77 - 3:2.
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