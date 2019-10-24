"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"

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"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы, обыграв "Трабзонспор"

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Краснодар" на выезде обыграл "Трабзонспор" со счетом 2:0. Победу "быкам" принесли голы Маркуса Берга и Тонни де Вильены. Эта победа стала первой для российского клуба в Лиги Европы.

В другом матче группы C "Базель" на выезде выиграл у "Хетафе" со счетом 1:0.

"Трабзонспор" Турция – "Краснодар" Россия - 0:2 (0:0)
Голы: Берг, 49 - 0:1, Вильена, 90+2 - 0:2

"Краснодар": Сафонов, Петров, Рамирес, Спайич, Стоцкий (Фернандеш, 62), Камболов (Фьолусон, 76), Вильена, Сулейманов, Ольссон, Мартынович, Берг (Ари, 71).

"Хетафе" Испания – "Базель" Швейцария - 0:1 (0:1)
Гол: Фрай, 18 - 0:1

Положение команд: Базель - 7, Хетафе - 6, Краснодар - 3, Трабзонспор - 1.

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