"Краснодар" одержал победу над ЦСКА
В рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА на выезде проиграл "Краснодару".
Теперь "Краснодар" занимает третье место и опережает, идущий на 4-м месте ЦСКА, на два очка.
"Краснодар" - ЦСКА 2:0
Голы: Уткин, 7 - 1:0, Стоцкий, 55 - 2:0
"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Петров, Спайич, Перейра, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Рамирес, 71), Уткин (Сулейманов, 57), Игнатьев.
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Васин, Родриго Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Фернандес, Чалов.
Предупреждения: Обляков (25), Игнатьев (34), Каборе (41), Перейра (44), Влашич (45).
Удаление: Влашич (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|26
|57
|2
|Локомотив Москва
|26
|49
|3
|Краснодар
|26
|46
|4
|ЦСКА Москва
|26
|44
|5
|Спартак Москва
|25
|39
|6
|Арсенал Тула
|25
|38
|7
|Ростов
|26
|36
|8
|Оренбург
|25
|35
|9
|Ахмат
|26
|35
|10
|Урал
|26
|33
|11
|Рубин
|25
|31
|12
|Динамо Москва
|26
|29
|13
|Крылья Советов
|26
|27
|14
|Уфа
|26
|25
|15
|Анжи
|26
|20
|16
|Енисей Красноярск
|26
|16