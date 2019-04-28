"Краснодар" одержал победу над ЦСКА

В рамках 26-го тура РПЛ ЦСКА на выезде проиграл "Краснодару".

Теперь "Краснодар" занимает третье место и опережает, идущий на 4-м месте ЦСКА, на два очка.

"Краснодар" - ЦСКА 2:0

Голы: Уткин, 7 - 1:0, Стоцкий, 55 - 2:0

"Краснодар": Сафонов, Фьолусон, Петров, Спайич, Перейра, Стоцкий, Каборе, Классон, Вандерсон (Рамирес, 71), Уткин (Сулейманов, 57), Игнатьев.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Щенников, 46; Бийол, 75), Васин, Родриго Бекао, Набабкин (Эрнандес, 59), Сигурдссон, Ахметов, Влашич, Обляков, Фернандес, Чалов.

Предупреждения: Обляков (25), Игнатьев (34), Каборе (41), Перейра (44), Влашич (45).

Удаление: Влашич (88).

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