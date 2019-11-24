"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"
В рамках 17-го тура РПЛ "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал".
Теперь "Краснодар" занимает третье место в чемпионате, а "Арсенал" - девятое.
"Арсенал Тула" - "Краснодар" 1:2
Голы: Вильена, 7 - 0:1, Петров, 25 - 0:2, Луценко, 43 - 1:2
"Арсенал Тула": Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Костадинов, Денисов (Лесовой, 66), Луценко.
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Петров, Фьолусон, Мартынович, Уткин, Вильена, Фернандеш (Вандерсон, 15), Сулейманов (Стоцкий, 78), Берг (Газинский, 57), Игнатьев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|39
|2
|Локомотив Москва
|17
|34
|3
|Краснодар
|17
|33
|4
|Ростов
|17
|30
|5
|ЦСКА Москва
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|17
|22
|7
|Динамо Москва
|17
|21
|8
|Урал
|17
|20
|9
|Арсенал Тула
|17
|19
|10
|Оренбург
|17
|19
|11
|Уфа
|17
|19
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Ахмат
|17
|18
|14
|Рубин
|17
|17
|15
|Тамбов
|17
|17
|16
|Сочи
|17
|14