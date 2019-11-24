"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

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"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом"

В рамках 17-го тура РПЛ "Краснодар" обыграл тульский "Арсенал".

Теперь "Краснодар" занимает третье место в чемпионате, а "Арсенал" - девятое.

"Арсенал Тула" - "Краснодар" 1:2

Голы: Вильена, 7 - 0:1, Петров, 25 - 0:2, Луценко, 43 - 1:2

"Арсенал Тула": Шамов, Беляев, Григалава, Бауэр, Альварес, Ткачев, Чаушич, Горбатенко (Ломовицкий, 75), Костадинов, Денисов (Лесовой, 66), Луценко.

"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Петров, Фьолусон, Мартынович, Уткин, Вильена, Фернандеш (Вандерсон, 15), Сулейманов (Стоцкий, 78), Берг (Газинский, 57), Игнатьев.  

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