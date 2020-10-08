"Краснодар" огласил заявку на Лигу Чемпионов
Тренерский штаб "Краснодара" определился с заявкой команды для участия в групповом этапе Лиги Чемпионов.
Напомним, что соперниками "быков" в главном еврокубке станут "Севилья", "Челси" и "Ренн".
Список А
Вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Андрей Синицын;
Защитники: Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо Панталеао, Сергей Петров;
Полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни Вильена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Магомед-Шапи Сулейманов;
Нападающие: Ари, Евгений Марков, Маркус Берг, Максим Кутовой.
Список B
Сергей Ещенко, Андрей Ивашин, Илья Мартынов, Николай Бочко, Вячеслав Литвинов, Илья Воротников, Александр Черников, Никита Сергеев, Рустам Халназаров, Леон Сабуа.
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