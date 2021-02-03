"Краснодар" огласил заявку на Лигу Европы

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"Краснодар" огласил заявку на Лигу Европы

Пресс-служба "Краснодара" объявила заявку на матчи плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021.

Стоит отметить, что в заявку краснодарского клуба попал полузащитник Алексей Ионов, который перешел в стан "быков" из "Ростова" в октябре.

вратари: Евгений Городов, Матвей Сафонов, Денис Адамов;

защитники: Егор Сорокин, Александр Мартынович, Кристиан Рамирес, Евгений Чернов, Игорь Смольников, Кайо, Сергей Петров;

полузащитники: Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Ольссон, Виктор Классон, Даниил Уткин, Тонни де Вильена, Эдуард Сперцян, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Алексей Ионов;

нападающие: Ари, Магомед-Шапи Сулейманов, Евгений Марков, Маркус Берг.

В 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" сыграет с загребским "Динамо". Первый матч пройдет в России 18 февраля, а ответный - в Хорватии 25 февраля.

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