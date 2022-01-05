"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды
Фото: инстаграм "Пахтакора"
Экс-игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе входит в шорт-лист "Краснодара".
Как сообщает "Спорт-Экспресс", владелец клуба Сергей Галицкий хотел бы, чтобы Арвеладзе возглавил команду после отставки Виктора Гончаренко.
Отмечается, что у Арвеладзе есть предложение от "Халл Сити", но у тренера проблемы с получением рабочей визы в Англии.
Последним клубом Арвеладзе был узбекистанский "Пахтакор". Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.
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