"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды

Фото: инстаграм "Пахтакора"

Экс-игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе входит в шорт-лист "Краснодара".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", владелец клуба Сергей Галицкий хотел бы, чтобы Арвеладзе возглавил команду после отставки Виктора Гончаренко.

Отмечается, что у Арвеладзе есть предложение от "Халл Сити", но у тренера проблемы с получением рабочей визы в Англии.

Последним клубом Арвеладзе был узбекистанский "Пахтакор". Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.

Читайте также: "Краснодар" определился с заменой для Гончаренко. | http://soccernews.ru