"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера команды

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"Краснодар" определил еще одного кандидата на пост тренера командыФото: инстаграм "Пахтакора"

Экс-игрок сборной Грузии Шота Арвеладзе входит в шорт-лист "Краснодара".

Как сообщает "Спорт-Экспресс", владелец клуба Сергей Галицкий хотел бы, чтобы Арвеладзе возглавил команду после отставки Виктора Гончаренко.

Отмечается, что у Арвеладзе есть предложение от "Халл Сити", но у тренера проблемы с получением рабочей визы в Англии.

Последним клубом Арвеладзе был узбекистанский "Пахтакор". Под его руководством клуб дважды становился чемпионом страны.

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