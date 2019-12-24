"Краснодар" определился с ценой на Игнатьева

Теги краснодариван игнатьев

"Краснодар" определился с ценой на Игнатьева

"Краснодар" готов продать нападающего Ивана Игнатьева, сообщают российские СМИ.

"Быки" намерены выручить от трансфера 20-летнего футболиста не менее 8 миллионов евро.

Ранее "Краснодар" требовал за форварда 20 миллионов, но в последнее время ситуация изменилась и клуб пошёл на уступки.

В текущем сезоне Игнатьев сыграл за южан 19 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист.

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