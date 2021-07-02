"Краснодар" определился с соперниками по второму сбору в Австрии

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"Краснодар" определился с соперниками по второму сбору в Австрии

Фото сайт "Краснодара"

Стали известны команды, с которыми "Краснодар" сыграет в ходе второго тренировочного сбора.

Соперниками "быков" станут "Нюрнберг" (10 июля), "Динамо" из Ческе-Будеёвице (14 июля) и "Арминия" (18 июля).

Второй сбор команды пройдёт в Австрии в период с 5 по 19 июля.

Новый сезон для "Краснодара" стартует 25 июля матчем 1-го тура РПЛ против "Урала".

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