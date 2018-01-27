"Краснодар" определился с соперниками по второму тренировочному сбору

Теги краснодарстремсгодсетвидеотонхэбэй чайна форчун

"Краснодар" определился с соперниками по второму тренировочному сбору

"Краснодар" определился с соперниками по второму тренировочному сбору, который пройдёт с 30 января по 10 февраля в Марбелье.

Так, согласно информации, опубликованной на официальном сайте "быков", подопечные Игоря Шалимова 6 февраля сыграют с норвежским "Стремсгодсетом", 8 февраля - с венгерским "Видеотоном", а 10 февраля - с китайским "Хэбэй Чайна Форчун".

Не пропустите: Шалимов подвел итоги первого зимнего сбора "Краснодара". | http://soccernews.ru

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