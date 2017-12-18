"Краснодар" определился с заменой Смолову

"Краснодар" проявляет интерес к форварду "Тосно" Евгению Маркову, сообщают российские СМИ.

"Быки" собираются купить 23-летнего нападающего во время зимнего трансферного окна в случае ухода Фёдора Смолова.

В этом сезоне Марков сыграл за "Тосно" 21 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу.

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