"Краснодар" определился с заменой Смолову

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"Краснодар" определился с заменой Смолову

"Краснодар" проявляет интерес к форварду "Тосно" Евгению Маркову, сообщают российские СМИ.

"Быки" собираются купить 23-летнего нападающего во время зимнего трансферного окна в случае ухода Фёдора Смолова.

В этом сезоне Марков сыграл за "Тосно" 21 матч, забил 8 голов и сделал 1 результативную передачу. 

Не пропустите: Шалимов: "Я думаю, что Смолов уйдет из "Краснодара". | http://soccernews.ru

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