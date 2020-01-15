"Краснодар" определился соперниками на сборе в Испании

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"Краснодар" определился соперниками на сборе в Испании

Пресс-служба "Краснодара" назвала соперников на сборе в Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Первым соперником краснодарского клуба станет бухарестское "Динамо". Матч состоится 22 января. Следующий матч состоится 26 января с чешским клубом "Яблонец". Сбор быков в Эстепоне продлится до 26 января. Затем команда получит три дня отдыха, после чего отправится в Марбелью, где состоятся еще два сбора: с 30 января по 10 февраля и с 13-го по 23 февраля.

После 19 туров "Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего "Зенита" на 10 очков. В 20-м туре краснодарцы на своем поле сыграют с "Уфой". Матч состоится 1 марта.

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