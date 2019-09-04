"Краснодар" опубликовал на официальном сайте профиль Марио Фернандеса

На официальном сайте "Краснодара" появился профиль правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

Вероятно, админы ресурса перепутали игрока армейцев с новичком команды Мануэлем Фернандешем, который имеет похожую фамилию.

Напомним, что "Краснодар" подписал португальского хавбека в качестве свободного агента.

Что касается натурализованного бразильца, то им перед дедлайном интересовалась "Валенсия", но договориться о трансфере сторонам не удалось.

Не пропустите: Сорокин прокомментировал свой трансфер в "Краснодар". | http://soccernews.ru