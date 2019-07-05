"Краснодар" опубликовал ролик, посвящённый победе в Кубке "Париматч Премьер"

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"Краснодар" опубликовал ролик, посвящённый победе в Кубке "Париматч Премьер"

На официальном ютуб-канале "Краснодара" появилось видео, на котором запечатлены моменты после победы команды в Кубке "Париматч Премьер".

В ролик вошли кадры эмоций после игры, церемонии награждения и празднования в раздевалке.

Напомним, что в ходе турнира "быки" обыграли "Ростов", ЦСКА и "Спартак".

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