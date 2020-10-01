"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

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"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

Пресс-служба "Краснодара" показала, что происходило в раздевалке команды после исторического матча с ПАОКом.

Напомним, что благодаря победе над греками "быки" впервые пробились в групповой этап Лиги Чемпионов.

Своих соперников по группе ЛЧ "Краснодар" узнает сегодня вечером. С составами корзин для жеребьёвки можно ознакомиться здесь.

Не пропустите: Дзюба похвалил "Краснодар" за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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