"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над ПАОКом

Пресс-служба "Краснодара" показала, что происходило в раздевалке команды после исторического матча с ПАОКом.

Напомним, что благодаря победе над греками "быки" впервые пробились в групповой этап Лиги Чемпионов.

Своих соперников по группе ЛЧ "Краснодар" узнает сегодня вечером. С составами корзин для жеребьёвки можно ознакомиться здесь.

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