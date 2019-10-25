"Краснодар" опубликовал видео из раздевалки после победы над "Трабзонспором"

Пресс-служба "Краснодара" в официальном клубном твиттере разместила видео с эмоциями футболистов после матча с "Трабзонспором".

Напомним, что "быки" в гостях взяли верх над турецкой командой и вернулись в борьбу за путёвку в плей-офф Лиги Европы.

"Краснодар" одержал первую победу в Лиге Европы в нынешнем сезоне. После трех туров клуб занимает третье место в турнирной таблице группы С. В 4-м туре российский клуб на своем поле сыграет с "Трабзонспором". Матч состоится 7 ноября.

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