"Краснодар" оригинально попрощается с Гранквистом и Жоаозиньо

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"Краснодар" оригинально попрощается с Гранквистом и Жоаозиньо

"Краснодар" решил оригинально попрощаться с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо, которые покинут клуб по окончании сезона.

Руководство "быков" поручило выстричь на газоне домашнего стадиона футболки вышеупомянутых футболистов.

Напомним, что последним для Гранквиста и Жоаозиньо станет матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина", который состоится завтра в 14:00 по московскому времени. 

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