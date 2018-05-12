"Краснодар" оригинально попрощается с Гранквистом и Жоаозиньо

"Краснодар" решил оригинально попрощаться с Андреасом Гранквистом и Жоаозиньо, которые покинут клуб по окончании сезона.

Руководство "быков" поручило выстричь на газоне домашнего стадиона футболки вышеупомянутых футболистов.

Напомним, что последним для Гранквиста и Жоаозиньо станет матч 30-го тура чемпионата России против "Рубина", который состоится завтра в 14:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Краснодар" хочет купить ещё одного игрока "Уфы". | http://soccernews.ru