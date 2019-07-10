"Краснодар" отчитался о травме Классона

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"Краснодар" отчитался о травме Классона

Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.

27-летний футболист получил разрыв крестообразных связок колена, в связи с чем перенёс операцию.

Точные сроки восстановления шведа пока неизвестны, однако "быки" акцентировали внимание на том, что его ожидает долгий и сложный процесс реабилитации после травмы.

Классон получил повреждение в расположении своей национальной сборной.

В минувшем сезоне хавбек провёл за "Краснодар" 42 матча, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.

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