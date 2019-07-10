"Краснодар" отчитался о травме Классона
Полузащитник "Краснодара" Виктор Классон выбыл на длительный срок, сообщает официальный сайт клуба.
27-летний футболист получил разрыв крестообразных связок колена, в связи с чем перенёс операцию.
Точные сроки восстановления шведа пока неизвестны, однако "быки" акцентировали внимание на том, что его ожидает долгий и сложный процесс реабилитации после травмы.
Классон получил повреждение в расположении своей национальной сборной.
В минувшем сезоне хавбек провёл за "Краснодар" 42 матча, забил 15 голов и сделал 10 ассистов.
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|Команда
|М
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|2
|Локомотив Москва
|30
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|3
|Краснодар
|30
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|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20