"Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад
"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Краснодара" Лео Гогличидзе.
В понедельник "быки" выкупили своего воспитанника у "Чайки" за 290 тысяч евро, а спустя два дня отдали в аренду приволжскому клубу.
У "Нижнего Новгорода" будет право выкупа 23-летнего футболиста.
Стоит отметить, что Гогличидзе ранее уже выступал за нижегородский клуб с февраля 2018 по июнь 2019 года.
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