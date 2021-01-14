"Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад

1 Теги краснодарнижний новгородлео гогличидзетрансферы

"Краснодар" отдал в аренду игрока, выкупленного два дня назад

"Нижний Новгород" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Краснодара" Лео Гогличидзе.

В понедельник "быки" выкупили своего воспитанника у "Чайки" за 290 тысяч евро, а спустя два дня отдали в аренду приволжскому клубу.

У "Нижнего Новгорода" будет право выкупа 23-летнего футболиста.

Стоит отметить, что Гогличидзе ранее уже выступал за нижегородский клуб с февраля 2018 по июнь 2019 года.

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