"Краснодар" отказал итальянскому клубу в продаже Вильены

Полузащитник "Краснодара" Тони Вильена мог покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.

Купить 25-летнего голландца пыталась "Дженоа", однако "быки" ответили отказом на предложение генуэзцев.

Напомним, что прошлым летом "Краснодар" купил хавбека у "Фейеноорда" за 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Вильена сыграл за южан 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Краснодар" отклонил предложение "Рубина" по своему воспитаннику. | http://soccernews.ru