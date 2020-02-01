"Краснодар" отказал итальянскому клубу в продаже Вильены
Полузащитник "Краснодара" Тони Вильена мог покинуть клуб во время зимнего трансферного окна, сообщают российские СМИ.
Купить 25-летнего голландца пыталась "Дженоа", однако "быки" ответили отказом на предложение генуэзцев.
Напомним, что прошлым летом "Краснодар" купил хавбека у "Фейеноорда" за 9 миллионов евро.
В текущем сезоне Вильена сыграл за южан 27 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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