"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи

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"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи

Фото сайт РПЛ

Вингер "Краснодара" 

Однако "быки" не рассматривают вариант с продажей собственного воспитанника, что привело к тупику в переговорах.

На флангового нападающего также нацелилась итальянская "Венеция".

В текущем сезоне Шапи сыграл за "Краснодар" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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