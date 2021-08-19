"Краснодар" отказал турецкому клубу в аренде Шапи

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Вингер "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов имел возможность продолжить карьеру в Турции.

По информации "Чемпионата", "Коньяспор" делал предложение об аренде 21-летнего россиянина с правом выкупа.

Однако "быки" не рассматривают вариант с продажей собственного воспитанника, что привело к тупику в переговорах.

На флангового нападающего также нацелилась итальянская "Венеция".

В текущем сезоне Шапи сыграл за "Краснодар" 4 матча, результативными действиями не отличался. Его контракт с клубом истекает следующим летом. Рыночная стоимость игрока – 6 миллионов евро.

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