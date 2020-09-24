"Краснодар" отказался от приобретения форварда сборной Швеции: названа причина

Нападающий "Брондбю" и сборной Швеции Симон Хедлунд мог оказаться в "Краснодаре", утверждает Metaratings.

По информации источника, "быкам" предлагали купить форварда за 2,1 миллиона евро, но те ответили отказом.

"Краснодар" не стал подписывать шведа из-за лимита на легионеров, согласно которому в заявке клуба не может быть более 8 иностранцев.

В прошлом сезоне Хедлунд сыграл за "Брондбю" 39 матчей, забил 6 голов и сделал 13 ассистов. Его рыночная стоимость - 1,3 миллиона евро.

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